Не долетіли до цілі: ворог випустив з Херсона ракети-бумеранги – Братчук

Цитата

"Сьогодні русня запускала ракети-бумеранги із Херсона. Після запуску ракета розвертається і починає падати. Місцеві канали пишуть, що із 7 випущених 4 впало після зльоту", – написав Братчук.

Доповнення

Російські загарбники двома ракетами вдарили по одному з районів Одеської області. Знищено 35 тонн зерна та суттєво пошкоджено причал острова Зміїний.