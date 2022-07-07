Не долетіли до цілі: ворог випустив з Херсона ракети-бумеранги – Братчук
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Більшість ракет, які російські загарбники випустили сьогодні з Херсона, не долетіли до цілі та впали неподалік від місця запуску. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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"Сьогодні русня запускала ракети-бумеранги із Херсона. Після запуску ракета розвертається і починає падати. Місцеві канали пишуть, що із 7 випущених 4 впало після зльоту", – написав Братчук.
Доповнення
Російські загарбники двома ракетами вдарили по одному з районів Одеської області. Знищено 35 тонн зерна та суттєво пошкоджено причал острова Зміїний.