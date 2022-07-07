Не долетели до цели: враг выпустил из Херсона ракеты-бумеранги – Братчук
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Большинство ракет, которые российские захватчики выпустили сегодня из Херсона, не долетели до цели и упали недалеко от места запуска. Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале, пишет УНН.
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"Сегодня русня запускала ракеты-бумеранги из Херсона. После запуска ракета разворачивается и начинает падать. Местные каналы пишут, что из 7 выпущенных 4 упало после взлета", – написал Братчук.
Дополнение
Российские захватчики двумя ракетами ударили по одному из районов Одесской области. Уничтожено 35 тонн зерна и существенно поврежден причал острова Змеиный.