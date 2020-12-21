Не дочекався: Степанов оцінив роботу контакт-центру МОЗ України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов розповів, що для перевірки набрав номер контакт-центру МОЗ, не дочекався відповіді і поклав слухавку, однак йому перетелефонували. Про це він сказав під час брифінгу, передає УНН.
“Інколи, (особисто перевіряв роботу контакт-центру, декілька разів) ти чекаєш, якщо завантажені дійсно ці лінії, півтори-дві хвилини. Одного разу я не дочекався, поклав слухавку і хочу сказати, що через буквально 15 хвилин мені зателефонували, що „ви зверталися до контакт-центру, телефонували, от, ми вам передзвонюємо“. Відразу можу сказати, що телефонував не зі свого номеру телефону, тому що зараз в нас з’являться вже експерти, які почнуть коментувати мої слова”, — розповів Степанов.
Нагадаємо, у контакт-центр із протидії COVID-19 звернулося вже близько 100 тис. українців.