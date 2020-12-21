Не дождался: Степанов оценил работу контакт-центра МОЗ Украины

“Иногда, (лично проверял работу контакт-центра, несколько раз) ты ждешь, если загружены действительно эти линии, полторы-две минуты. Однажды я не дождался, положил трубку и хочу сказать, что спустя буквально 15 минут мне позвонили, что „вы обращались в контакт-центр, звонили, вот, мы вам перезваниваем“. Сразу могу сказать, что звонил не со своего номера телефона, потому что сейчас у нас появятся уже эксперты, которые начнут комментировать мои слова”, — рассказал Степанов.

Напомним, в контакт-центр по противодействию COVID-19 обратилось уже около 100 тыс. украинцев.