Не дождался: Степанов оценил работу контакт-центра МОЗ Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что для проверки набрал номер контакт-центра МОЗ, не дождался ответа и положил трубку, однако ему перезвонили. Об этом он сказал во время брифинга, передает УНН.
“Иногда, (лично проверял работу контакт-центра, несколько раз) ты ждешь, если загружены действительно эти линии, полторы-две минуты. Однажды я не дождался, положил трубку и хочу сказать, что спустя буквально 15 минут мне позвонили, что „вы обращались в контакт-центр, звонили, вот, мы вам перезваниваем“. Сразу могу сказать, что звонил не со своего номера телефона, потому что сейчас у нас появятся уже эксперты, которые начнут комментировать мои слова”, — рассказал Степанов.
Напомним, в контакт-центр по противодействию COVID-19 обратилось уже около 100 тыс. украинцев.