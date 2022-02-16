Не дійшли до суду: Україна та Польща погодили додаткові дозволи на автоперевезення
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Україна та Польща домовились про збільшення кількості додаткових дозволів на вантажні автоперевезення. Про це йдеться у спільній заяві заступників міністрів інфраструктури України та Республіки Польща Мустафи-Масі Наєма та Рафала Вебера, пише УНН.
Деталі
За результатами зустрічі 15 лютого 2022 року у Львові з питань міжнародних автомобільних перевезень сторони погодили:
1. До кінця серпня 2022 року здійснити додатковий обмін дозволами у кількості 20 000 тисяч транзитних дозволів для українських перевізників та 20 000 універсальних дозволів для польських перевізників.
2. Напрацювання спільного плану дій, спрямованого на значне покращення ефективності перетину міжнародних автомобільних пунктів пропуску України та Республіки Польща. Відповідний план дій буде узгоджено з представниками митних, прикордонних та інших служб України та Республіки Польща не пізніше кінця лютого 2022 року.
3. Після реалізації погодженого спільного плану дій, про який йде мова у п.2, у листопаді 2022 року буде видано для обох сторін додатково по 10 000 дозволів на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень.
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У 2020 році Україна вказала на необхідність забезпечення українських автоперевізників достатньою кількістю дозволів Польщі на тих умовах, які були визначені на момент підписання асоціації Україна-ЄС.
У Мінінфраструктури зауважували, що кількість двосторонніх дозволів має бути на паритетній основі. Проте транзитні перевезення не мають обмежуватися жодною із сторін.
Там зазначали, що квота польських дозволів на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень не повинна бути меншою, ніж 200 тисяч.
Питання збільшення квоти дозволів для українських автомобільних перевізників Польщею Україна порушувала і на найвищому рівні у 2021 році.
Наприкінці року у Мінінфраструктури припускали, що Україна може звернутись до арбітражу через зменшення Польщею кількості дозволів з міжнародних автомобільних перевезень.