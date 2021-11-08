Дуда обговорив із Зеленським "Північний потік-2" та майбутні двосторонні візити

Деталі

Сторони обмінялися думками щодо складної ситуації, яка склалася на польсько-білоруському кордоні. Глава Української держави поінформував про безпекову ситуацію на українсько-білоруському кордоні й ті заходи, що здійснюються та вживатимуться для його належного захисту.

“Північний потік — 2”

Особливу увагу було приділено координації позицій сторін щодо протидії проекту “Північний потік — 2”. Співрозмовники були одностайні в оцінках “Північного потоку — 2” передусім як безпекової загрози та підтвердили непохитну налаштованість на подальшу протидію проекту.

“Це — в інтересах енергетичної безпеки Європи загалом”, — наголосив Володимир Зеленський.

Глави держав приділили окрему увагу перспективним проектам співпраці в енергетичній сфері, зокрема щодо налагодження альтернативних шляхів постачання газу.

Доповнення

Володимир Зеленський поінформував Анджея Дуду про розвиток безпекової ситуації на сході нашої держави.

Окремо Президент України торкнувся питання забезпечення свободи пересування в нинішніх складних епідемічних умовах. Він висловив переконання, що для громадян України не будуть запроваджені додаткові обмеження для в’їзду до Республіки Польща.

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Глава Української держави окремо порушив питання збільшення квоти дозволів для українських автомобільних перевізників.

Лідери домовились про обмін візитами та проведення низки заходів, присвячених знаковим ювілейним датам українсько-польських взаємин, — 30-річчю визнання Польщею незалежності України, встановлення дипломатичних відносин та підписання Договору про дружбу і співробітництво.