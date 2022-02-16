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15 марта, 19:03 • 100998 просмотра

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Не дошли до суда: Украина и Польша согласовали дополнительные разрешения на автоперевозку

Не дошли до суда: Украина и Польша согласовали дополнительные разрешения на автоперевозку

Киев • УНН

 • 19245 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Украина и Польша договорились об увеличении количества дополнительных разрешений на грузовые автоперевозки. Об этом говорится в совместном заявлении заместителей министров инфраструктуры Украины и Республики Польша Мустафы-Маси Найема и Рафала Вебера, пишет УНН.

Детали

По результатам встречи 15 февраля 2022 года во Львове по вопросам международных автомобильных перевозок стороны согласовали:

1. До конца августа 2022 года произвести дополнительный обмен разрешениями в количестве 20 000 тысяч транзитных разрешений для украинских перевозчиков и 20 000 универсальных разрешений для польских перевозчиков.

2. Наработки совместного плана действий, направленного на значительное улучшение эффективности пересечения международных автомобильных пунктов пропуска Украины и Республики Польша. Соответствующий план действий будет согласован с представителями таможенных, пограничных и других служб Украины и Республики Польша не позднее конца февраля 2022 года.

3. После реализации согласованного общего плана действий, о котором идет речь в п.2, в ноябре 2022 года будет выдано для обеих сторон дополнительно по 10 000 разрешений на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок.

Ранее

В 2020 году Украина указала на необходимость обеспечения украинских автоперевозчиков достаточным количеством разрешений Польши на тех условиях, которые были определены на момент подписания ассоциации Украина-ЕС.

В Мининфраструктуры отмечали, что количество двусторонних разрешений должно быть на паритетной основе. Однако транзитные перевозки не должны ограничиваться ни одной из сторон.

Там отмечали, что квота польских разрешений на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок не должна быть меньше, чем 200 тысяч.

Вопрос увеличения квоты разрешений для украинских автомобильных перевозчиков Польшей Украина поднимала и на самом высоком уровне в 2021 году.

В конце года в Мининфраструктуры предполагали, что Украина может обратиться в арбитраж из-за уменьшения Польшей количества разрешений по международным автомобильным перевозкам.

Украинские Национальные Новости

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