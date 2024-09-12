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Актуальне
НБУ зобов’язав банки зробити 50% відділень доступними для людей з інвалідністю

НБУ зобов’язав банки зробити 50% відділень доступними для людей з інвалідністю

Київ • УНН

 • 40126 перегляди

Національний банк України вимагає від банків забезпечити фізичну та інформаційну доступність 50% відділень до 1 січня 2025 року. Це створить інклюзивний фінансовий простір для всіх громадян, включаючи ветеранів та людей з інвалідністю.

Національний банк України зобов’язав банки забезпечити фізичну та інформаційну доступність щонайменше 50% своїх відокремлених підрозділів у регіонах до 1 січня 2025 року. Пише УНН з посиланням на пресслужбу НБУ.

Національний банк України зобов’язав банки забезпечити фізичну та інформаційну доступність щонайменше 50% від своїх відокремлених підрозділів у регіонах, аби створити інклюзивний фінансовий простір для всіх громадян України, включно з ветеранами війни, особами з інвалідністю та літніми людьми.

 Згідно зі змінами до Положення про ліцензування банків, фінустанови повинні визначити такі підрозділи відповідно до встановлених НБУ вимог інклюзивності та зробити їх доступними для осіб з інвалідністю до 1 січня 2025 року,  а надалі забезпечувати виконання цієї вимоги постійно.  

Банки зобов'язані інформувати клієнтів про розташування доступних відділень, їхні контактні номери телефонів і графік роботи на головній сторінці свого офіційного вебсайту та його мобільної версії, через мобільні додатки, служби підтримки клієнтів, чат-боти, месенджери, а також у загальнодоступних місцях у приміщеннях. 

Фізична доступність відділень буде забезпечена відповідно до державних стандартів щодо інклюзивності будівель, а інформаційна доступність – через подання інформації на вебсайтах і в мобільних додатках у форматі, який дозволяє людям самостійно ознайомлюватися з умовами надання фінансових послуг і користування платіжними пристроями.

Безбар’єрні фінансові послуги мають стати повсякденною нормою нашого життя, адже це – наш обов’язок перед ветеранами та тими, хто постраждав в цій війні.Упевнений, що фінансові установи замість формального підходу докорінно переглянуть свої сервіси, приміщення та правила спілкування з клієнтами, щоб наша фінансова система стала найінклюзивнішою у світі. Підтримка банками Хартії з фінансової інклюзії та реінтеграції ветеранів, а також численні зустрічі з банками додають впевненості, що це наше спільне бачення майбутнього фінансової системи країни

- сказав голова НБУ Андрій Пишний.

Нагадаємо 

В Україні впроваджують безбарʼєрний доступ до поїздів, - наразі йдеться про запуск проєкту на головному вокзалі Львова, під який шукають фінансування та допрацьовують концепцію.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

СуспільствоЕкономіка

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