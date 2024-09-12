НБУ обязал банки сделать 50% отделений доступными для людей с инвалидностью

Национальный банк Украины обязал банки обеспечить физическую и информационную доступность не менее 50% своих обособленных подразделений в регионах до 1 января 2025 года. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Национальный банк Украины обязал банки обеспечить физическую и информационную доступность не менее 50% от своих обособленных подразделений в регионах, чтобы создать инклюзивное финансовое пространство для всех граждан Украины, включая ветеранов войны, лиц с инвалидностью и пожилых людей.

Согласно изменениям в Положение о лицензировании банков, финучреждения должны определить такие подразделения в соответствии с установленными НБУ требованиями инклюзивности и сделать их доступными для лиц с инвалидностью до 1 января 2025 года, а в дальнейшем обеспечивать выполнение этого требования постоянно.

Банки обязаны информировать клиентов о расположении доступных отделений, их контактные номера телефонов и график работы на главной странице своего официального веб-сайта и его мобильной версии, через мобильные приложения, службы поддержки клиентов, чат-боты, мессенджеры, а также в общедоступных местах в помещениях.

Физическая доступность отделений будет обеспечена в соответствии с государственными стандартами по инклюзивности зданий, а информационная доступность - через представление информации на веб-сайтах и в мобильных приложениях в формате, который позволяет людям самостоятельно ознакомиться с условиями предоставления финансовых услуг и пользования платежными устройствами.

Безбарьерные финансовые услуги должны стать повседневной нормой нашей жизни, ведь это - наш долг перед ветеранами и теми, кто пострадал в этой войне. Уверен, что финансовые учреждения вместо формального подхода в корне пересмотрят свои сервисы, помещения и правила общения с клиентами, чтобы наша финансовая система стала самой инклюзивной в мире. Поддержка банками Хартии по финансовой инклюзии и реинтеграции ветеранов, а также многочисленные встречи с банками добавляют уверенности, что это наше общее видение будущего финансовой системы страны - сказал глава НБУ Андрей Пышный.

Напомним

В Украине внедряют безбарьерный доступ к поездам, - сейчас речь идет о запуске проекта на главном вокзале Львова, под который ищут финансирование и дорабатывают концепцию.