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НБУ знизив на 7 копійок довідковий курс долара

НБУ знизив на 7 копійок довідковий курс долара

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Національний банк України знизив довідкове значення курсу американського долара, що склало 26,99 грн за 1 дол. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Опублікований курс на 12:00 склав 26,9906 грн, що на 7 копійок нижче, ніж встановлений 11 лютого (27,0606 грн).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ціни на паливо у січні знизилися на 1,9% - НБУ

Нагадаємо, Національний банк України підвищив довідкове значення курсу американського долара, що склало 27,06 грн за 1 дол.

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