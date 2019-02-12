НБУ знизив на 7 копійок довідковий курс долара
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Національний банк України знизив довідкове значення курсу американського долара, що склало 26,99 грн за 1 дол. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Опублікований курс на 12:00 склав 26,9906 грн, що на 7 копійок нижче, ніж встановлений 11 лютого (27,0606 грн).
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Нагадаємо, Національний банк України підвищив довідкове значення курсу американського долара, що склало 27,06 грн за 1 дол.