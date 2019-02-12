НБУ снизил на 7 копеек справочный курс доллара
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Национальный банк Украины снизил справочное значение курса американского доллара, что составило 26,99 грн за 1 долл. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Опубликованный курс на 12:00 составил 26,9906 грн, что на 7 копеек ниже, чем установленного 11 февраля (27,0606 грн).
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Напомним, Национальный банк Украины повысил справочное значение курса американского доллара, что составило 27,06 грн за 1 долл.