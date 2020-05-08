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НБУ за рік скасував близько 40 валютних обмежень

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. За 2019 рік Національний банк України скасував близько 40 обмежень на валютні операції, дозволивши купувати валюту онлайн та скасувавши усі ліміти на виплату дивідендів за кордон. Про це повідомляє УНН з посиланням на Річний звіт Нацбанку за 2019 рік.

НБУ за рік скасував близько 40 валютних обмежень

“НБУ прискорився на шляху до повної валютної лібералізації. Скасовано близько 40 обмежень на валютні операції за минулий рік”, — йдеться у повідомленні.

Так, у минулому році НБУ скасував для бізнесу обов’язковий продаж валюти, дозволив громадянам купувати валюту онлайн, скасував усі ліміти на виплату дивідендів за кордон, запровадив зручну систему електронних лімітів для інвестицій за кордон.

Також регулятор скасував вимогу для бізнесу попередньо резервувати гривню для купівлі валюти, удвічі збільшив термін для розрахунків за експортно-імпортними контрактами.

“Жодне із послаблень не мало негативних наслідків для валютного ринку та платіжного балансу. Адже НБУ скасовував обмеження поступово та враховував темпи поліпшення макроекономічної ситуації в Україні”, — зазначили в НБУ.

Нагадаємо, що НБУ та ЄБРР підписали договір про валютний своп на 0,5 млрд доларів.

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