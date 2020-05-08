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НБУ за год отменил около 40 валютных ограничений

Киев • УНН

 • 13199 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. За 2019 год Национальный банк Украины отменил около 40 ограничений на валютные операции, позволив покупать валюту онлайн и отменив все лимиты на выплату дивидендов за границу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Годовой отчет Нацбанка за 2019 год.

НБУ за год отменил около 40 валютных ограничений

"НБУ ускорился на пути к полной валютной либерализации. Отменено около 40 ограничений на валютные операции за прошлый год", - говорится в сообщении.

Так, в прошлом году НБУ отменил для бизнеса обязательную продажу валюты, позволил гражданам покупать валюту онлайн, отменил все лимиты на выплату дивидендов за границу, ввел удобную систему электронных лимитов для инвестиций за границу.

Также регулятор отменил требование для бизнеса предварительно резервировать гривню для покупки валюты, вдвое увеличил срок для расчетов по экспортно-импортным контрактам.

"Ни одно из послаблений не имело негативных последствий для валютного рынка и платежного баланса. Ведь НБУ отменял ограничения постепенно и учитывал темпы улучшения макроэкономической ситуации в Украине", - отметили в НБУ.

Напомним, что НБУ и ЕБРР подписали договор о валютном свопе на 0,5 миллирда долларов.

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