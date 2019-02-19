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НБУ введе у обіг банкноту з підписом голови Нацбанку

НБУ введе у обіг банкноту з підписом голови Нацбанку

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Національний банк України введе у обіг банкноти номіналом 500 гривень з підписом Голови Нацбанку Якова Смолія. Про це повідомляє прес-служба НБУ, передає УНН.

"Національний банк випускає в обіг з 22 лютого 2019 року банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року з підписом Голови Національного банку України Якова Смолія та відображенням на них року випуску", - йдеться у повідомленні.

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У НБУ пояснили, що купюру ввели з метою забезпечення готівкового обігу в межах планового на 2019 рік випуску на заміну зношених, пошкоджених та вилучених з обігу банкнот цього номіналу.

Банки забезпечуватимуть приймання від клієнтів банкнот номіналом 500 гривень зразків попередніх років випуску та їх видачу без обмежень.

Нагадаємо, відповідно до законодавства на банкнотах розміщується підпис Голови Національного банку України.

Як повідомляв УНН, НБУ продав нерозрізаних аркушів банкнот на майже 10 млн гривень.

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