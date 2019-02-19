НБУ введет в обращение банкноту с подписью главы Нацбанка
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Национальный банк Украины введёт в обращение банкноты номиналом 500 гривен с подписью Главы Нацбанка Якова Смолия. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передаёт УНН.
"Национальный банк вводит в обращение с 22 февраля 2019 банкноты номиналом 500 гривен образца 2015 года с подписью Председателя Национального банка Украины Якова Смолия и отображением на них года выпуска", - говорится в сообщении.
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В НБУ объяснили, что купюру ввели с целью обеспечения наличного обращения в пределах планового на 2019 год выпуска на замену изношенных, повреждённых и изъятых из обращения банкнот этого номинала.
Банки обеспечат приём от клиентов банкнот номиналом 500 гривен образцов предыдущих лет выпуска и их выдачу без ограничений.
Напомним, в соответствии с законодательством на банкнотах размещается подпись Главы Национального банка Украины.
Как сообщал УНН, НБУ продал неразрезанных листов банкнот почти на 10 млн гривен.