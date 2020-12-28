НБУ вперше з листопада вийшов з продажем валюти на міжбанк
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Національний банк України 21-24 грудня вперше з початку листопада вийшов з продажем валюти на міжбанк, реалізувавши 43,1 млн дол. Про це свідчать дані НБУ, передає УНН.
Так, Нацбанк продав 43,1 млн дол. за єдиним курсом. Попередня така інтервенція була на початку листопада.
З початку року за єдиним курсом продано 2 772,6 млн дол., а куплено - 4 450,5 млн дол.
Використовуючи вибір найкращої ціни купівлі/продажу іноземної валюти (Matching), НБУ з початку року продав - 802 млн дол., купив 478,5 млн дол.
Всього з початку року НБУ продав - 3 844,7 млн дол., купив - 4 929 млн дол.
Додамо, у 2019 році НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 529,23 млн дол., купив - 8 462,6 млн дол.
Нагадаємо, українці у листопаді купили валюти більше, ніж продали.