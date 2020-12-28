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НБУ вперше з листопада вийшов з продажем валюти на міжбанк

Київ • УНН

 • 9366 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Національний банк України 21-24 грудня вперше з початку листопада вийшов з продажем валюти на міжбанк, реалізувавши 43,1 млн дол. Про це свідчать дані НБУ, передає УНН.

НБУ вперше з листопада вийшов з продажем валюти на міжбанк

Так, Нацбанк продав 43,1 млн дол. за єдиним курсом. Попередня така інтервенція була на початку листопада.

З початку року за єдиним курсом продано 2 772,6 млн дол., а куплено - 4 450,5 млн дол.

Використовуючи вибір найкращої ціни купівлі/продажу іноземної валюти (Matching), НБУ з початку року продав - 802 млн дол., купив 478,5 млн дол.

Всього з початку року НБУ продав - 3 844,7 млн дол., купив - 4 929 млн дол.

Додамо, у 2019 році НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 529,23 млн дол., купив - 8 462,6 млн дол.

Нагадаємо, українці у листопаді купили валюти більше, ніж продали.

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