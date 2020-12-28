НБУ впервые с ноября вышел с продажей валюты на межбанк
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Национальный банк Украины 21-24 декабря впервые с начала ноября вышел с продажей валюты на межбанк, реализовав 43,1 млн долл. Об этом свидетельствуют данные НБУ, передает УНН.
Так, Нацбанк продал 43,1 млн долл. по единому курсу. Предыдущая такая интервенция была в начале ноября.
С начала года по единому курсу продано 2 772,6 млн долл., а куплено - 4 450,5 млн долл.
Используя выбор лучшей цены покупки/продажи иностранной валюты (Matching), НБУ с начала года продал - 802 млн долл., Купил 478,5 млн долл.
Всего с начала года НБУ продал - 3 844,7 млн долл., купил - 4929 млн долл.
Добавим, в 2019 году НБУ продал на межбанковском валютном рынке 529,23 млн долл., купил - 8 462,6 млн долл.
Напомним, украинцы в ноябре купили валюты больше, чем продали.