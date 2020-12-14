НБУ віднесло "Місто Банк" ексрегіонала Фурсіна до неплатоспроможних
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Правління Національного банку ухвалило рішення про віднесення АТ “Місто Банк”, який належить колишньому народному депутату від “Партії Регіонів” Івану Фурсіну до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня. Про це повідомила пресслужба НБУ, інформує УНН.
“Правління Національного банку ухвалило рішення про віднесення АТ „Місто Банк“ до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня. Рішення ухвалене з метою захисту інтересів вкладників та кредиторів банку”, — зазначили в регуляторі.
Повідомляється, що проблеми в банку з капіталом відбулися через втрату одного з основних активів — підприємства з переробки сої у Херсонській області. Балансова вартість об’єкту нерухомості становила понад 271 млн грн (майже 17% від усіх активів банку).
“У результаті втрати об’єкту капітал банку впав нижче нормативного рівня. Зважаючи на відсутність вжитих заходів для покращення стану банку та у зв’язку з тим, що діяльність АТ „Місто Банк“ не відповідала вимогам банківського законодавства і нормативно-правовим актам Національного банку, сьогодні Правління Національного банку ухвалило рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних” — повідомили в НБУ.
Також зазначається, що віднесення АТ “Місто Банк” до категорії неплатоспроможних жодним чином не впливає на стабільність банківського сектору України. Частка фінустанови становить 0,1% від чистих активів платоспроможних банків.
“Незважаючи на ситуацію з „Місто Банком“, наш банківський сектор знаходиться у найкращому стані за всю історію. У банків сьогодні достатньо капіталу. Коштів для задоволення потреб клієнтів вистачає. Ми завжди готові підтримати банки, якщо погіршення фінансового стану банку підлягає виправленню”, — зазначив Голова Національного банку Кирило Шевченко.
Додамо, що 78% вкладників АТ “Місто Банк” (2 282 особи) отримають вклади у повному обсязі. Розмір їхніх вкладів не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 тис. грн. Клієнти із більшими обсягами вкладів отримають їх в межах суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 1 листопада 2020 року становить 307,8 млн грн (60% від загальної суми вкладів фізосіб).
Зазначимо, що власником АТ “Місто Банк” є Іван Фурсін, якому належить 97,18% акцій. Фурсін був народним депутатом України 7-го скликання від Партії регіонів. Також йому належало 10 % акцій “РосУкрЕнерго”, а також він має 10 % акцій Centragas Holding AG. У липні 2020 року викупив ТРЦ Sky Mall в Києві.
Нагадаємо, що за жовтень 2020 року виплати кредиторам неплатоспроможних банків становили 477,6 млн грн.