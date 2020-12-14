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НБУ віднесло "Місто Банк" ексрегіонала Фурсіна до неплатоспроможних

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Правління Національного банку ухвалило рішення про віднесення АТ “Місто Банк”, який належить колишньому народному депутату від “Партії Регіонів” Івану Фурсіну до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня. Про це повідомила пресслужба НБУ, інформує УНН.

НБУ віднесло "Місто Банк" ексрегіонала Фурсіна до неплатоспроможних

“Правління Національного банку ухвалило рішення про віднесення АТ „Місто Банк“ до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня. Рішення ухвалене з метою захисту інтересів вкладників та кредиторів банку”, — зазначили в регуляторі.

Повідомляється, що проблеми в банку з капіталом відбулися через втрату одного з основних активів — підприємства з переробки сої у Херсонській області. Балансова вартість об’єкту нерухомості становила понад 271 млн грн (майже 17% від усіх активів банку).

“У результаті втрати об’єкту капітал банку впав нижче нормативного рівня. Зважаючи на відсутність вжитих заходів для покращення стану банку та у зв’язку з тим, що діяльність АТ „Місто Банк“ не відповідала вимогам банківського законодавства і нормативно-правовим актам Національного банку, сьогодні Правління Національного банку ухвалило рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних” — повідомили в НБУ.

Також зазначається, що віднесення АТ “Місто Банк” до категорії неплатоспроможних жодним чином не впливає на стабільність банківського сектору України. Частка фінустанови становить 0,1% від чистих активів платоспроможних банків.

“Незважаючи на ситуацію з „Місто Банком“, наш банківський сектор знаходиться у найкращому стані за всю історію. У банків сьогодні достатньо капіталу. Коштів для задоволення потреб клієнтів вистачає. Ми завжди готові підтримати банки, якщо погіршення фінансового стану банку підлягає виправленню”, — зазначив Голова Національного банку Кирило Шевченко.

Додамо, що 78% вкладників АТ “Місто Банк” (2 282 особи) отримають вклади у повному обсязі. Розмір їхніх вкладів не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 тис. грн. Клієнти із більшими обсягами вкладів отримають їх в межах суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 1 листопада 2020 року становить 307,8 млн грн (60% від загальної суми вкладів фізосіб).

Зазначимо, що власником АТ “Місто Банк” є Іван Фурсін, якому належить 97,18% акцій. Фурсін був народним депутатом України 7-го скликання від Партії регіонів. Також йому належало 10 % акцій “РосУкрЕнерго”, а також він має 10 % акцій Centragas Holding AG. У липні 2020 року викупив ТРЦ Sky Mall в Києві.

Нагадаємо, що за жовтень 2020 року виплати кредиторам неплатоспроможних банків становили 477,6 млн грн.

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