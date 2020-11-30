Кредиторам банків-банкрутів за місяць виплатили майже 480 млн грн

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. За жовтень 2020 року виплати кредиторам неплатоспроможних банків становили 477,6 млн грн. Про це УНН повідомили у пресслужбі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

"Протягом жовтня 2020 року неплатоспроможні банки, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів, спрямували на погашення вимог своїх кредиторів 477,6 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Із зазначеної суми, зокрема, на погашення вимог Фонду, що виникли у тому числі на покриття витрат на виплату гарантованого відшкодування вкладникам у межах 200 тис. грн, спрямовано майже 127,3 млн грн, на погашення вимог вкладників-фізосіб понад гарантовану суму – 1,4 млн грн, на погашення вимог юросіб, що не є пов’язаними з банком особами, – 307,7 млн грн.

На позачергове задоволення вимог забезпечених кредиторів, а саме – НБУ, у жовтні спрямовано 233,3 млн грн. Позачергові виплати НБУ здійснили такі банки:

  • АТ "Дельта Банк" - 192,3 млн грн;
  • АТ "Банк "Фінанси та кредит" - 41,0 млн грн.

"Загалом протягом січня-жовтня 2020 року сума погашення вимог кредиторів склала 7 266,6 млн грн, з яких 4 071,8 млн грн – позачергове задоволення вимог забезпечених кредиторів (в т.ч. 3 947,9 млн грн – НБУ)", - вказали у ФГВФО.

В цілому станом на 1 листопада 2020 року задоволено вимог кредиторів неплатоспроможних банків на загальну суму 51 942,1 млн грн, з яких 15 572,9 млн грн виплачено забезпеченим кредиторам (в т.ч. 14 355,7 млн грн – НБУ), додали у Фонді.

Нагадаємо, вклади українців у банках ФГВФО за місяць зросли на 7,67 млрд грн.

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