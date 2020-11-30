Кредиторам банков-банкротов за месяц выплатили почти 480 млн грн

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. За октябрь 2020 года выплаты кредиторам неплатежеспособных банков составляли 477,6 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"В течение октября 2020 года неплатежеспособные банки, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов, направили на погашение требований своих кредиторов 477,6 грн млн", - говорится в сообщении.

С указанной суммы, в частности, на погашение требований Фонда, возникших в том числе на покрытие расходов на выплату гарантированного возмещения вкладчикам в пределах 200 тыс. грн, направлено почти 127,3 млн грн, на погашение требований вкладчиков-физлиц свыше гарантированной суммы - 1,4 млн грн на погашение требований юрлиц, не являющихся связанными с банком лицами, - 307,7 млн грн.

На внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов, а именно - НБУ, в октябре направлено 233,3 млн грн. Внеочередные выплаты НБУ осуществили следующие банки:

  • АО "Дельта Банк" - 192,3 млн грн;
  • АО "Банк "Финансы и кредит" - 41,0 млн грн.

"В целом в январе-октябре 2020 года сумма погашения требований кредиторов составила 7 266,6 млн грн, из которых 4 071,8 млн грн - внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов (в т.ч. 3 947,9 млн грн - НБУ)" - указали в ФГВФЛ.

В целом по состоянию на 1 ноября 2020 года удовлетворено требований кредиторов неплатежеспособных банков на общую сумму 51 942,1 млн грн, из которых 15 572,9 млн грн выплачено обеспеченным кредиторам (в т.ч. 14 355,7 млн грн - НБУ), добавили в Фонде.

Напомним, вклады украинцев в банках ФГВФЛ за месяц выросли на 7,67 млрд грн.

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