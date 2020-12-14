НБУ унесло "Мисто Банк" экс-регионала Фурсина к неплатежеспособным

“Правление Национального банка приняло решение об отнесении АО „Мисто Банк“ в категорию неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня. Решение принято с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка”, — отметили в регуляторе.

Сообщается, что проблемы в банке с капиталом произошли из-за потери одного из основных активов — предприятия по переработке сои в Херсонской области. Балансовая стоимость объекта недвижимости составляла более 271 млн грн (почти 17% от всех активов банка).

“В результате потери объекта капитал банка упал ниже нормативного уровня. Ввиду отсутствия принятых мер для улучшения состояния банка и в связи с тем, что деятельность АО „Мисто Банк“ не отвечала требованиям банковского законодательства и нормативно-правовым актам Национального банка, сегодня Правление Национального банка приняло решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных” — сообщили в НБУ.

Также отмечается, что отнесение АО “Мисто Банк” в категорию неплатежеспособных никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора Украины. Доля финучреждения составляет 0,1% от чистых активов платежеспособных банков.

“Несмотря на ситуацию с „Мисто Банком“, наш банковский сектор находится в лучшем состоянии за всю историю. У банков сегодня достаточно капитала. Средств для удовлетворения потребностей клиентов хватает. Мы всегда готовы поддержать банки, если ухудшение финансового состояния банка подлежит исправлению”, — отметил Председатель Национального банка Кирилл Шевченко.

Добавим, что 78% вкладчиков АО “Мисто Банк” (2282 человека) получат вклады в полном объеме. Размер их вкладов не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом гарантирования вкладов физических лиц. В общем возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 1 ноября 2020 года составляет 307,8 млн грн (60% от общей суммы вкладов физлиц).

Отметим, что владельцем АО “Мисто Банк” является Иван Фурсин, которому принадлежит 97,18% акций. Фурсин был народным депутатом Украины 7-го созыва от Партии регионов. Также ему принадлежало 10% акций “РосУкрЭнерго”, а также он имеет 10% акций Centragas Holding AG. В июле 2020 года выкупил ТРЦ Sky Mall в Киеве.

Напомним, что по октябрь 2020 года выплаты кредиторам неплатежеспособных банков составляли 477,6 млн грн.