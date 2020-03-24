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НБУ: споживчі витрати українських родин торік зросли на 11,9%

НБУ: споживчі витрати українських родин торік зросли на 11,9%

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Кінцеві споживчі витрати українських родин у минулому році зросли на 11,9%, тоді як роком раніше зростання становило 9,3%. Про це УНН повідомляє з посиланням на коментар НБУ щодо зміни реального ВВП у 2019 році.

"Кінцеві споживчі витрати домогосподарств зросли на 11,9% після їх збільшення на 9,3% у 2018 році. Споживання підтримували насамперед значні темпи зростання заробітних плат і пенсій. Цьому також сприяли досить високі споживчі настрої населення, а також уповільнення інфляції", - вказали у НБУ.

Водночас вказано, що споживання державного сектору зменшилось (на 4,9%). Це зумовлене передусім очікувано стриманою фіскальною політикою уряду в період пікових виплат за зовнішніми зобов’язаннями держави, пояснили у Нацбанку.

Так, у НБУ зазначили, що основним драйвером зростання реального ВВП у 2019 році залишався внутрішній попит, як споживчий, так і інвестиційний. Загалом же у 2019 році зростання української економіки залишалося стійким: реальний ВВП збільшився на 3,2%, незначно уповільнившись порівняно з 2018 роком (3,4%). У IV кварталі минулого року реальний ВВП зріс на 1,5% у річному вимірі, повідомили у регуляторі.

Окрім споживчого попиту, за даними НБУ, вагомим фактором економічного зростання залишалася також інвестиційна активність. Валове нагромадження основного капіталу зросло на 14,2%. Певне уповільнення інвестиційної активності порівняно з 2018 роком (з 16,6%) зумовлювалося значною мірою статистичним ефектом високої бази порівняння минулого року, що в тому числі відображала продаж операторам мобільного зв’язку ліцензій 4G, додали у Нацбанку.

Фізичні обсяги експорту товарів та послуг після незначного зниження у 2018 році помітно зросли у минулому році – на 6,7%. При цьому вказано, що значний експорт аграрної продукції та постачання окремих товарів за рахунок продукції, виробленої у попередні періоди, призвели до суттєвого зменшення запасів, особливо в другому півріччі 2019 року. Прискорилося зростання імпорту – до 6,3% порівняно з 3,0% у 2018 році. Утім, темпи зростання імпорту поступалися експорту. У результаті від’ємний внесок чистого експорту в зростання ВВП суттєво зменшився – до -0,4 в.п. порівняно із -2,3 в.п. у 2018 році, відзначили у НБУ.

Нагадаємо, у НБУ спрогнозували вплив коронавірусу на економіку України.

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