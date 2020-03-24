НБУ: споживчі витрати українських родин торік зросли на 11,9%

КИЇВ. 24 березня. УНН. Кінцеві споживчі витрати українських родин у минулому році зросли на 11,9%, тоді як роком раніше зростання становило 9,3%. Про це УНН повідомляє з посиланням на коментар НБУ щодо зміни реального ВВП у 2019 році.