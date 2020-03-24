НБУ: потребительские расходы украинских семей в прошлом году выросли на 11,9%

КИЕВ. 24 марта. УНН. Конечные потребительские расходы украинских семей в прошлом году выросли на 11,9%, тогда как годом ранее рост составил 9,3%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на комментарий НБУ по изменению реального ВВП в 2019 году.