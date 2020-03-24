НБУ: потребительские расходы украинских семей в прошлом году выросли на 11,9%
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Конечные потребительские расходы украинских семей в прошлом году выросли на 11,9%, тогда как годом ранее рост составил 9,3%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на комментарий НБУ по изменению реального ВВП в 2019 году.
"Конечные потребительские расходы домохозяйств выросли на 11,9% после их увеличения на 9,3% в 2018 году. Потребление поддерживали прежде всего значительные темпы роста заработных плат и пенсий. Этому также способствовали достаточно высокие потребительские настроения населения, а также замедление инфляции", - указали в НБУ.
В то же время указано, что потребление государственного сектора уменьшилось (на 4,9%). Это обусловлено прежде всего ожидаемо сдержанной фискальной политикой правительства в период пиковых выплат по внешним обязательствам государства, пояснили в Нацбанке.
Так, в НБУ отметили, что основным драйвером роста реального ВВП в 2019 году оставался внутренний спрос, как потребительский, так и инвестиционный. В общем в 2019 году рост украинской экономики оставалось устойчивым: реальный ВВП увеличился на 3,2%, незначительно замедлившись по сравнению с 2018 годом (3,4%). В IV квартале прошлого года реальный ВВП вырос на 1,5% в годовом измерении, сообщили в регуляторе.
Кроме потребительского спроса, по данным НБУ, весомым фактором экономического роста оставалась также инвестиционная активность. Валовое накопление основного капитала возросло на 14,2%. Некоторое замедление инвестиционной активности по сравнению с 2018 годом (с 16,6%) обусловлено в значительной степени статистическим эффектом высокой базы сравнения прошлого года, в том числе отражавшая продажу операторам мобильной связи лицензий 4G, добавили в Нацбанке.
Физические объемы экспорта товаров и услуг после незначительного снижения в 2018 году заметно выросли в прошлом году - на 6,7%. При этом указано, что значительный экспорт аграрной продукции и поставки отдельных товаров за счет продукции, произведенной в предыдущие периоды, привели к существенному уменьшению запасов, особенно во втором полугодии 2019 года. Ускорился рост импорта - до 6,3% по сравнению с 3,0% в 2018 году. Впрочем, темпы роста импорта уступали экспорту. В результате отрицательный вклад чистого экспорта в рост ВВП существенно уменьшился - до -0,4 п.п. по сравнению с -2,3 п.п. в 2018 году, отметили в НБУ.
Напомним, в НБУ спрогнозировали влияние коронавируса на экономику Украины.