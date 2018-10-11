НБУ протягом року позапланово перевірив 12 банків

“Усього за 9 місяців 2018 року департамент виїзних перевірок банків НБУ здійснив 18 планових та 12 позапланових перевірок банків”, — розповіли у прес-службі регулятора.

При цьому у НБУ зазначили, що з моменту затвердження оновленої оцінки регулятором вже проведені перевірки 50 банків.

У цей час центральний банк продовжує запроваджувати ризик-орієнтований підхід до проведення інспекційних перевірок банків, частиною якого є оновлення рейтингової системи CAMELSО, зокрема, доповнення рейтингових оцінок компонентом “Операційний ризик” та актуалізація критеріїв оцінок.

У НБУ пояснили, що CAMELSО дає банкам та регулятору бачення комплексної оцінки, в ході якої підлягають аналізу усі напрямки діяльності та суттєві ризики банку, а особлива увага приділяється корпоративному управлінню та системам управління ризиками і внутрішнього контролю. Результати інспектування за рейтинговою системою CAMELSO Національний банк інтегрує в оцінку SREP.

Нагадаємо, Національний банк України за дев’ять місяців цього року отримав на погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків 2,1 млрд грн — від реалізації заставного майна та коштів з інших джерел.