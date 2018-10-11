НБУ в течение года внепланово проверил 12 банков
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В течение января-сентября 2018 года Национальный банк осуществил 12 внеплановых и 18 плановых проверок банков, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НБУ.
"Всего за 9 месяцев 2018 года департамент выездных проверок банков НБУ осуществил 18 плановых и 12 внеплановых проверок банков", - рассказали в пресс-службе регулятора.
При этом в НБУ отметили, что с момента утверждения обновленной оценки регулятором уже проведены проверки 50 банков.
В это время центральный банк продолжает вводить риск-ориентированный подход к проведению инспекционных проверок банков, частью которого является обновление рейтинговой системы CAMELS, в частности, дополнение рейтинговых оценок компонентом "Операционный риск" и актуализация критериев оценок.
В НБУ объяснили, что CAMELS дает банкам и регулятору видение комплексной оценки, в ходе которой подлежат анализу все направления деятельности и существенные риски банка, а особое внимание уделяется корпоративному управлению и системам управления рисками и внутреннего контроля. Результаты инспектирования по рейтинговой системе CAMELSO Национальный банк интегрирует в оценку SREP.
Напомним, Национальный банк Украины за девять месяцев этого года получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 2,1 млрд грн - от реализации залогового имущества и средств из других источников.