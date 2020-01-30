НБУ прогнозує прискорення росту економіки до 3,5% у 2020 році
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Національний банк України прогнозує підвищення економічного зростання України до 3,5% у 2020 році. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.
"Економічне зростання прискориться з 3,3% у 2019 до 3,5% у 2020 році, а в наступні роки становитиме близько 4%", - зазначають у Нацбанку.
Так, повідомляється, що прискоренню темпів економічного зростання сприятиме пом’якшення монетарної політики.
Окрім того, високий рівень приватного споживання та інвестицій залишатиметься основним рушієм економічного зростання.
"Водночас внесок чистого експорту у ВВП і далі буде від’ємним через значні потреби реального сектору економіки в інвестиційному імпорті. Досить високі темпи зростання реальних доходів населення також зумовлять подальше скорочення розриву в заробітних платах порівняно із сусідніми країнами. Це й надалі буде збільшувати зацікавленість українців у працевлаштуванні в Україні, а не за кордоном", - йдеться в повідомленні пресслужби.
Як повідомляв УНН, Національний банк України знизив облікову ставку до 11%.