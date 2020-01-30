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НБУ прогнозирует ускорение роста экономики до 3,5% в 2020 году

Киев • УНН

 • 11689 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Национальный банк Украины прогнозирует повышение экономического роста Украины до 3,5% в 2020 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

НБУ прогнозирует ускорение роста экономики до 3,5% в 2020 году

"Экономический рост ускорится с 3,3% в 2019 до 3,5% в 2020 году, а в последующие годы составит около 4%", - отмечают в Нацбанке.

Так, сообщается, что ускорению темпов экономического роста будет способствовать смягчение монетарной политики.

Кроме того, высокий уровень частного потребления и инвестиций будет оставаться основным двигателем экономического роста.

"Вместе с тем вклад чистого экспорта в ВВП и дальше будет отрицательным из-за значительных потребностей реального сектора экономики в инвестиционном импорте. Достаточно высокие темпы роста реальных доходов населения также обусловят дальнейшее сокращение разрыва в заработных платах по сравнению с соседними странами. Это и в дальнейшем будет увеличивать заинтересованность украинцев в трудоустройстве в Украине, а не за границей", - говорится в сообщении прессслужбы.

Как сообщал УНН, Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 11%.

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