НБУ почав стягувати 1,5 млрд грн з Жеваго
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Національний банк розпочинає примусове стягнення з ексвласника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго 1,5 млрд грн за рішенням суду. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.
"Рішення Шевченківського райсуду Києва від 1 жовтня 2019 року, яким задоволено позов Нацбанку та вирішено стягнути з колишнього власника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго 1,539 млрд грн в рахунок погашення заборгованості банку за раніше наданими кредитами рефінансування, набрало законної сили", - вказали у НБУ.
Як зазначається, Костянтин Жеваго намагався оскаржити рішення суду першої інстанції, однак 13 грудня Київський апеляційний суд повернув без розгляду його апеляційну скаргу через несплату судового збору у визначені судом строки.
"Отже, рішення Шевченківського райсуду Києва набрало законної сили. Це дало змогу Національному банку 26 грудня 2019 року отримати виконавчі листи та звернутись до Державної виконавчої служби щодо примусового виконання рішення суду", - додали у Нацбанку.
"Ми вживатимемо всіх можливих правових заходів для стягнення коштів на виконання рішення в рахунок погашення заборгованості банку. На сьогодні загальний обсяг заборгованості банку "Фінанси та Кредит" перед Нацбанком за усіма кредитами рефінансування становить 6,6 млрд грн. Очікуємо, що частково ця заборгованість буде погашена за рахунок стягнення коштів безпосередньо з Костянтина Жеваго як з фінансового поручителя за кредитами рефінансування, а також за рахунок звернення стягнення на майно підконтрольних йому компаній – майнових поручителів, до яких ми також подали близько 30 позовів у суди", – зазначив начальник відділу правового забезпечення та судового захисту Управління роботи з проблемними активами Нацбанку Сергій Бойко.
Нагадаємо, на початку жовтня суд вирішив стягнути з Жеваго на користь НБУ 1,5 млрд грн.