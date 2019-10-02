Суд вирішив стягнути з Жеваго на користь НБУ 1,5 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Суд ухвалив рішення стягнути з екс-власника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго 1,5 млрд грн на користь Національного банку. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.
"Шевченківський районний суд міста Києва 1 жовтня ухвалив рішення щодо стягнення з колишнього власника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго 1,539 млрд грн на користь Національного банку в рахунок погашення заборгованості банку за наданими раніше кредитами рефінансування. Водночас суд відмовив Костянтину Жеваго у зустрічному позові про визнання недійсним договору поруки, який було укладено з Національним банком", - повідомили у регуляторі.
Як зазначається, таке рішення мотивоване тим, що "Костянтин Жеваго продемонстрував небажання добросовісно виконувати взяті на себе зобов’язання за договором поруки про погашення кредитів рефінансування банку". Враховуючи це, у грудні 2015 року Національний банк звернувся до суду з метою стягнення заборгованості в судовому порядку.
"Після того, як рішення суду набере законної сили, Національний банк вживатиме всіх можливих правових заходів для стягнення коштів. На сьогодні загальний обсяг заборгованості банку "Фінанси та Кредит" перед НБУ становить 6,75 млрд грн", - додали у НБУ.
Нагадаємо, екснардепу Жеваго заочно оголосили підозру у справі про розтрату 2,5 млрд грн.