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Суд решил взыскать с Жеваго в пользу НБУ 1,5 млрд грн

Киев • УНН

 • 20469 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Суд принял решение взыскать с экс-владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго 1,5 млрд грн грн в пользу Национального банка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Суд решил взыскать с Жеваго в пользу НБУ 1,5 млрд грн

"Шевченковский районный суд Киева 1 октября принял решение о взыскании с бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго 1,539 млрд грн в пользу Национального банка в счет погашения задолженности банка по предоставленным ранее кредитам рефинансирования. Вместе с тем суд отказал Константину Жеваго во встречном иске о признании недействительным договора поручительства, заключенного с Национальным банком", - сообщили в регуляторе.

Как отмечается, такое решение мотивировано тем, что "Константин Жеваго продемонстрировал нежелание добросовестно выполнять взятые на себя обязательства по договору поручительства о погашении кредитов рефинансирования банка". Учитывая это, в декабре 2015 года Национальный банк обратился в суд с целью взыскания задолженности в судебном порядке.

"После того, как решение суда вступит в законную силу, Национальный банк предпримет все возможные правовые меры для взыскания средств. На сегодняшний день общий объем задолженности банка "Финансы и Кредит" перед НБУ составляет 6,75 млрд грн", - добавили в НБУ.

Напомним, экс-нардепу Жеваго заочно объявили подозрение по делу о растрате 2,5 млрд грн.

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