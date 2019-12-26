НБУ начал взимать 1,5 млрд грн с Жеваго

"Решение Шевченковского райсуда Киева от 1 октября 2019 года, которым удовлетворен иск Нацбанка и решено взыскать с бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго 1,539 млрд грн в счет погашения задолженности банка по ранее предоставленным кредитам рефинансирования, вступило в законную силу", - указали в НБУ.

Как отмечается, Константин Жеваго пытался обжаловать решение суда первой инстанции, однако 13 декабря Киевский апелляционный суд вернул без рассмотрения его апелляционную жалобу из-за неуплаты судебного сбора в определенные судом сроки.

"Следовательно, решение Шевченковского райсуда Киева вступило в законную силу. Это позволило Национальному банку 26 декабря 2019 года получить исполнительные листы и обратиться в Государственную исполнительную службу по принудительному исполнению решения суда", - добавили в Нацбанке.

"Мы будем принимать все возможные правовые меры для взыскания средств на выполнение решения в счет погашения задолженности банка. На сегодняшний день общий объем задолженности банка "Финансы и Кредит" перед Нацбанком по всем кредитам рефинансирования составляет 6,6 млрд грн. Ожидаем, что частично эта задолженность будет погашена за счет взыскания средств непосредственно с Константина Жеваго как с финансового поручителя по кредитам рефинансирования, а также за счет обращения взыскания на имущество подконтрольных ему компаний - имущественных поручителей, в которые мы также подали около 30 исков в суды", - отметил начальник отдела правового обеспечения и судебной защиты Управления по работе с проблемными активами Нацбанка Сергей Бойко.

Напомним, в начале октября суд решил взыскать с Жеваго в пользу НБУ 1,5 млрд грн.