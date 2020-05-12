НБУ підбив підсумки першого етапу конкурсу "Краща монета року"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Національний банк України підбив підсумки першого етапу щорічного конкурсу “Краща монета року України” за 2019 рік. Про їх результати йдеться в прес-релізі, оприлюдненому на сайті НБУ, передає УНН.
Так, повідомляється, що найбільшу кількість голосів одержала низка пам’ятних монет у двох номінаціях.
У номінації “Краща монета року” це:
— “Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України” зі срібла, номінал 20 гривень (16,14% від загальної кількості голосів);
— “Орлан-білохвіст” з нейзильберу, номінал 2 гривні (12,38% від загальної кількості голосів);
— Набір пам’ятних монет “Пектораль” зі срібла, набір із чотирьох монет номіналом 10 гривень кожна (7,21% від загальної кількості голосів);
У номінації “Краще розкриття теми”:
— “Земля-годувальниця”, монета зі срібла номіналом 10 гривень (15,02% від загальної кількості голосів);
— “Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України” з нейзильберу, номінал 5 гривень (6,91% від загальної кількості голосів);
— “Холодний яр”, монета з нейзильберу номіналом 5 гривень (6,26% від загальної кількості голосів).
Повідомляється, що перший етап конкурсу тривав з 3 лютого до 6 квітня 2020 року. Незабаром відбудеться другий етап конкурсу, під час якого члени спеціально створеної комісії таємним голосуванням визначать кращу монету 2019 року.
Як повідомляв УНН, у щорічному конкурсі “Краща монета року України” за 2018 рік перемогу у номінаціях “Краща монета року” та “Краще розкриття теми” було присуджено пам’ятним монетам набору “До 100-річчя Національної академії наук України”: “Ера миру”, “Ера змін”, “Ера технологій”, “Людина, час, простір” (срібло, номінал кожної монети 5 гривень).