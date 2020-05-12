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НБУ подвел итоги первого этапа конкурса "Лучшая монета года"

Киев • УНН

 • 10311 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Национальный банк Украины подвел итоги первого этапа ежегодного конкурса “Лучшая монета года Украины” за 2019 год. Об их результатах говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте НБУ, передает УНН.

НБУ подвел итоги первого этапа конкурса "Лучшая монета года"

Так, сообщается, что наибольшее количество голосов получил ряд памятных монет в двух номинациях.

В номинации “Лучшая монета года” это:

— “Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины” из серебра, номинал 20 гривен (16,14% от общего количества голосов)
— “Орлан-белохвост” из нейзильбера, номинал 2 гривны (12,38% от общего количества голосов)
— Набор памятных монет “Пектораль” из серебра, набор из четырех монет номиналом 10 гривен каждая (7,21% от общего количества голосов)

В номинации “Лучшее раскрытие темы”:

— “Земля-кормилица”, монета из серебра номиналом 10 гривен (15,02% от общего количества голосов)
— “Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины” из нейзильбера, номинал 5 гривен (6,91% от общего количества голосов)
— “Холодный яр”, монета из нейзильбера номиналом 5 гривен (6,26% от общего количества голосов).

Сообщается, что первый этап конкурса проходил с 3 февраля по 6 апреля 2020 года. Вскоре состоится второй этап конкурса, во время которого члены специально созданной комиссии тайным голосованием определят лучшую монету 2019 года.

Как сообщал УНН, в ежегодном конкурсе “Лучшая монета года Украины” за 2018 году победу в номинациях “Лучшая монета года” и “Лучшее раскрытие темы” была присуждена памятным монетам набора “К 100-летию Национальной академии наук Украины”: “Эра мира”, “Эра перемен”, “Эра технологий”, “Человек, время, пространство” (серебро, номинал каждой монеты 5 гривен).

Украинские Национальные Новости

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