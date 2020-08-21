НБУ оптимізував процес ліцензування банків
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Національний банк України оптимізував процес ліцензування банків шляхом зменшення обсягу документів, які мають подаватися банками для погодження керівників. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.
"Національний банк оптимізував процедури погодження керівників та статутів банків, уточнив методику оцінки майнового стану фізичних осіб та запровадив процедуру перегляду рішень про визнання особи власником істотної участі", - йдеться у повідомленні.
Відтак, основними змінами є зменшення обсягу документів, які мають подаватися банками для погодження керівників.
Зазначається, що спрощення пакету документів не означає пониження стандартів його розгляду.
"Регулятор очікує від банків відповідальної самостійної оцінки та перевірки керівників, а від керівників подання повної та достовірної інформації про себе", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, розширений перелік підстав для проведення кваліфікаційною комісією НБУ співбесіди з керівником банку під час його погодження. Тепер співбесіда в обов'язковому порядку буде проводитися з будь-яким керівником банку якщо:
▪️ бізнес-модель та/або рівень організації корпоративного управління та внутрішнього контролю банку оцінені як такі, що створюють високий рівень ризику для життєздатності банку;
▪️ керівник ніколи раніше не погоджувався регулятором або не погоджувався упродовж останніх п'яти років;
▪️ банк системно важливий.
Нагадаємо, у ролі регулятора ринків небанківських фінансових послуг Національний банк ухвалив низку рішень у сфері реєстрації та ліцензування небанківських фінансових установ.