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НБУ оптимизировал процесс лицензирования банков

Киев • УНН

 • 14587 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Национальный банк Украины оптимизировал процесс лицензирования банков путем уменьшения объема документов, которые должны подаваться банками для согласования руководителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

НБУ оптимизировал процесс лицензирования банков

"Национальный банк оптимизировал процедуры согласования руководителей и уставов банков, уточнил методику оценки имущественного положения физических лиц и ввел процедуру пересмотра решений о признании лица владельцем существенного участия", - говорится в сообщении.

Следовательно, основными изменениями является уменьшение объема документов, которые должны подаваться банками для согласования руководителей.

Отмечается, что упрощение пакета документов не означает понижение стандартов его рассмотрения.

"Регулятор ожидает от банков ответственной самостоятельной оценки и проверки руководителей, а от руководителей представления полной и достоверной информации о себе", - говорится в сообщении.

Кроме этого, расширен перечень оснований для проведения квалификационной комиссией НБУ собеседования с руководителем банка при его согласовании. Теперь собеседование в обязательном порядке будет проводиться с любым руководителем банка если:

▪️ бизнес-модель и/или уровень организации корпоративного управления и внутреннего контроля банка оценены как создающие высокий уровень риска для жизнеспособности банка;
▪️ руководитель никогда раньше не согласовывался регулятором или не согласовывался на протяжении последних пяти лет; 
▪️ банк системно важен.

Напомним, в роли регулятора рынков небанковских финансовых услуг Национальный банк принял ряд решений в сфере регистрации и лицензирования небанковских финансовых учреждений.

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