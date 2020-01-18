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НБУ дозволив ФОПам використовувати кошти з бізнес-рахунку на власні потреби

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Національний банк України скасував норму, якою забороняв ФОПам використовувати свої кошти без обмежень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.

НБУ дозволив ФОПам використовувати кошти з бізнес-рахунку на власні потреби

“Національний банк України скасував норму щодо порядку використання поточних рахунків фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, що містить постанова Правління Національного банку України № 162 від 27 грудня 2019”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією НБУ, норма, що забороняла ФОПам використовувати свої кошти без обмежень, викликала нерозуміння у бізнес-спільноті під час її застосування.

“Прислухаючись до думки банків та їхніх клієнтів, НБУ скасував цю норму, аби усунути маніпуляції і можливі перешкоди для діяльності підприємців”, — йдеться у повідомленні.

Так, відповідне рішення містить постанова Правління НБУ № 7 від 15 січня 2020 року “Про внесення зміни до Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків — резидентів і нерезидентів”. Вона набирає чинності з 17 січня 2020 року.

“Водночас позиція Національного банку, як і раніше, залишається незмінною. З 2003 року діє норма, що поточні рахунки фізичних осіб не можуть використовуватися для проведення операцій, пов’язаних з підприємницькою діяльністю”, — повідомили в НБУ.

Як повідомляв УНН раніше, в Україні набула чинності постанова Національного банку, у якій міститься пряма заборона на витрачання коштів з бізнес-рахунків фізичних осіб-підприємців на особисті потреби, що не пов’язані з бізнесом.

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