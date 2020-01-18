НБУ дозволив ФОПам використовувати кошти з бізнес-рахунку на власні потреби
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Національний банк України скасував норму, якою забороняв ФОПам використовувати свої кошти без обмежень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.
“Національний банк України скасував норму щодо порядку використання поточних рахунків фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, що містить постанова Правління Національного банку України № 162 від 27 грудня 2019”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією НБУ, норма, що забороняла ФОПам використовувати свої кошти без обмежень, викликала нерозуміння у бізнес-спільноті під час її застосування.
“Прислухаючись до думки банків та їхніх клієнтів, НБУ скасував цю норму, аби усунути маніпуляції і можливі перешкоди для діяльності підприємців”, — йдеться у повідомленні.
Так, відповідне рішення містить постанова Правління НБУ № 7 від 15 січня 2020 року “Про внесення зміни до Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків — резидентів і нерезидентів”. Вона набирає чинності з 17 січня 2020 року.
“Водночас позиція Національного банку, як і раніше, залишається незмінною. З 2003 року діє норма, що поточні рахунки фізичних осіб не можуть використовуватися для проведення операцій, пов’язаних з підприємницькою діяльністю”, — повідомили в НБУ.
Як повідомляв УНН раніше, в Україні набула чинності постанова Національного банку, у якій міститься пряма заборона на витрачання коштів з бізнес-рахунків фізичних осіб-підприємців на особисті потреби, що не пов’язані з бізнесом.