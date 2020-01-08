НБУ заборонив ФОПам витрачати кошти з бізнес-рахунку на особисті потреби
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. В Україні набула чинності постанова Національного банку, у якій міститься пряма заборона на витрачання коштів з бізнес-рахунків фізичних осіб-підприємців на особисті потреби, що не пов'язані з бізнесом. Постанову опублікували на офіційному сайті Нацбанку 2 січня 2020 року, передає УНН.
Так, до постанови про порядок відкриття та закриття банківських рахунків додали абзац, у якому зазначається, що заборонено здійснювати витрати з рахунку ФОПів на власні потреби.
“За поточними рахунками в національній валюті фізичних осіб-підприємців/фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та законодавства України, крім операцій, пов’язаних із власними потребами”, - йдеться у тексті постанови.
Водночас у Нацбанку уточнюють, що використати кошти зі свого бізнес-рахунку ФОП все ще може, переказавши їх на особистий банківський рахунок, що не пов'язаний з бізнес-діяльністю.
Як раніше повідомляв УНН, ВР попередньо ухвалила скасування реєстрації книги обліку для ФОПів.