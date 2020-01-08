НБУ запретил ФЛП тратить средства с бизнес-счета на личные нужды
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В Украине вступило в силу постановление Национального банка, в котором содержится прямой запрет на расходование средств с бизнес-счетов физических лиц-предпринимателей на личные нужды, не связанные с бизнесом. Постановление опубликовали на официальном сайте Нацбанка 2 января 2020-го, передает УНН.
Так, в постановление о порядке открытия и закрытия банковских счетов добавили абзац, в котором говорится, что запрещено осуществлять расходы со счета ФЛП на собственные нужды.
"По текущим счетам в национальной валюте физических лиц-предпринимателей/физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, осуществляются все виды расчетно-кассовых операций в соответствии с условиями договора и законодательства Украины, кроме операций, связанных с собственными потребностями", - говорится в тексте постановления.
В то же время в Нацбанке уточняют, что использовать средства со своего бизнес-счета ФЛП все еще может, перечислив их на личный банковский счет, который не связан с бизнес-деятельностью.
Как ранее сообщал УНН, ВР предварительно приняла отмену регистрации книги учета для ФЛП.