НБУ разрешил ФЛП использовать средства с бизнес-счета на собственные нужды
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Национальный банк Украины отменил норму, которой запрещал ФЛП использовать свои средства без ограничений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
“Национальный банк Украины отменил норму о порядке использования текущих счетов физических лиц-предпринимателей и физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, которое содержит постановление Правления Национального банка Украины № 162 от 27 декабря 2019 года”, — говорится в сообщении.
По информации НБУ, норма, которая запрещала ФЛП использовать свои средства без ограничений, вызвала непонимание в бизнес-сообществе во время ее применения.
“Следуя мысли банков и их клиентов, НБУ отменил эту норму, чтобы устранить манипуляции и возможные препятствия для деятельности предпринимателей”, — говорится в сообщении.
Так, соответствующее решение содержит постановление Правления НБУ № 7 от 15 января 2020 года “О внесении изменения в Инструкцию о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков — резидентов и нерезидентов”. Она вступает в силу с 17 января 2020 года.
“Вместе с тем позиция Национального банка, по-прежнему, остается неизменной. С 2003 года действует норма, текущие счета физических лиц не могут использоваться для проведения операций, связанных с предпринимательской деятельностью”, — сообщили в НБУ.
Как УНН сообщал ранее, в Украине вступило в силу постановление Национального банка, в котором содержится прямой запрет на расходование средств из бизнес-счетов физических лиц-предпринимателей на личные нужды, которые не связанные с бизнесом.