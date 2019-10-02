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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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НБУ: бізнес очікує зростання обсягів замовлень

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Бізнес продовжує поліпшувати очікування щодо своїх економічних результатів, зокрема, підприємства очікують зростання обсягів нових замовлень, вартості послуг підрядників та закупівельних цін. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані щомісячного опитування НБУ підприємств за вересень.

НБУ: бізнес очікує зростання обсягів замовлень

"За підсумками вересня індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує з липня 2019 року, зріс на 2.1 б.п. до позначки 56.6. Це означає, що значення індексу як і раніше перевищує нейтральний рівень у 50 пунктів, і сигналізує про збереження оптимістичних очікувань бізнесу", - повідомили у НБУ.

Як вказано, у вересні усі сектори схвально оцінили результати економічної діяльності.

"Підприємства також очікували зростання обсягів нових замовлень, вартості послуг підрядників та закупівельних цін. Найоптимістичніше були налаштовані компанії, які надають послуги", - додали у регуляторі.

Нагадаємо, у НБУ заявили, що споживчі настрої українців на рекордно високих рівнях.

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