НБУ: бізнес очікує зростання обсягів замовлень
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Бізнес продовжує поліпшувати очікування щодо своїх економічних результатів, зокрема, підприємства очікують зростання обсягів нових замовлень, вартості послуг підрядників та закупівельних цін. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані щомісячного опитування НБУ підприємств за вересень.
"За підсумками вересня індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує з липня 2019 року, зріс на 2.1 б.п. до позначки 56.6. Це означає, що значення індексу як і раніше перевищує нейтральний рівень у 50 пунктів, і сигналізує про збереження оптимістичних очікувань бізнесу", - повідомили у НБУ.
Як вказано, у вересні усі сектори схвально оцінили результати економічної діяльності.
"Підприємства також очікували зростання обсягів нових замовлень, вартості послуг підрядників та закупівельних цін. Найоптимістичніше були налаштовані компанії, які надають послуги", - додали у регуляторі.
Нагадаємо, у НБУ заявили, що споживчі настрої українців на рекордно високих рівнях.