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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НБУ: бизнес ожидает рост объемов заказов

Киев • УНН

 • 8629 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Бизнес продолжает улучшать ожидания относительно своих экономических результатов, в частности, предприятия ожидают роста объемов новых заказов, стоимости услуг подрядчиков и закупочных цен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ежемесячного опроса НБУ предприятий за сентябрь.

НБУ: бизнес ожидает рост объемов заказов

"По итогам сентября индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который Национальный банк рассчитывает с июля 2019 года, вырос на 2.1 б.п. до отметки 56.6. Это означает, что значение индекса по-прежнему превышает нейтральный уровень в 50 пунктов, и сигнализирует о сохранении оптимистических ожиданий бизнеса", - сообщили в НБУ.

Как указано, в сентябре все сектора одобрили результаты экономической деятельности.

"Предприятия также ожидали роста объемов новых заказов, стоимости услуг подрядчиков и закупочных цен. Оптимистично были настроены компании, которые предоставляют услуги", - добавили в регуляторе.

Напомним, в НБУ заявили, что потребительские настроения украинцев на рекордно высоких уровнях.

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