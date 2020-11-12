Названо ТОП-6 незвичних тварин, які допомагають виробникам алкоголю

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Мало хто здогадується про те, що на винокурнях людям часто допомагають тварини. І якщо коні й мули в якості помічників сприймаються звично, то кажани й броненосці можуть здивувати. Підбірку тварин-помічників для виробників алкоголю підготував портал Thedrinksbusiness, передає УНН.

Гуси

Чилійський маєток Коно-Сур давно використовує зграю гусей, які контролюють кількість комах-шкідників. Наразі у компанії понад 1000 птахів, котрі вільно гуляють серед виноградної лози, де з задоволенням з'їдають жуків, які шкодять врожаю.

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Кажани

Французькі винокурні, зокрема Домен Ларош, використовують кажанів для поїдання європейської виноградної молі. Річ у тім, що ця моль є причиною сірої гнилі на виноградниках, а відмінні нічні мисливці з задоволенням її знищують.

Андалузький тер’єр

Цей пес відомий тим, що оберігає підвали в Хересі від мишей та щурів. Порода виникла у 18 столітті, коли англійські торговці вином поселились у місті. З собою вони привезли предків фокстер’єрів з Великої Британії та схрестили їх з місцевими собаками, які полювали на щурів.

Свині Кун-кун

Ще одними пухнастими помічниками, яких використовує виноробня в Новій Зеландії, є свині породи кун-кун. Вони виявилися чудовими "газонокосарками" для бур’янів. До того ж не шкодять при цьому ґрунту. Маленький розмір не дозволяє їм дотягтись до ягід винограду, щоб поласувати ними.

Броненосці

Винокурня в Патагонії "найняла" армію броненосців, щоб ті поїдали хробаків і мурах, які знищують виноград. Проте ці ссавці також не байдужі до винограду, тому за ними треба приглядати.

Яструби

Яструбів "наймають" у Каліфорнії, щоб відлякувати інших птахів, які люблять поїдати виноград. Наприклад, шпаки особливо люблять ласувати виногродом, тому на низці винних виробництв в долині Напа яструби й соколи-сапсани використовуються для їх відлякування.

Нагадаємо, що українці надають перевагу алкоголю вітчизняного виробництва. На думку експертів, це пояснюється великим різноманіттям українського алкогольного ринку, високою якістю напоїв, а також його помірними цінами на відміну від імпортного.

Як писав УНН раніше, до ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю відносяться такі лікеро-горілчані компанії як: "Баядера — Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

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