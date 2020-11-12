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Названы ТОП-6 необычных животных, которые помогают производителям алкоголя

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. Мало кто догадывается о том, что на винокурнях людям часто помогают животные. И если лошади и мулы в качестве помощников воспринимаются привычно, то летучие мыши и броненосцы могут удивить. Подборку животных-помощников для производителей алкоголя подготовил портал Thedrinksbusiness, передает УНН.

Гуси

Чилийское имение Коно-Сур давно использует стаю гусей, которые контролируют количество насекомых-вредителей. Сейчас в компании более 1000 птиц, которые свободно гуляют среди виноградной лозы, где удовольствием съедают жуков, которые вредят урожаю.

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Летучие мыши

Французские винокурни, в частности Домен Ларош, используют летучих мышей для поедания европейской виноградной моли. Дело в том, что эта моль является причиной серой гнили на виноградниках, а отличные ночные охотники с удовольствием ее уничтожают.

Андалузский терьер

Этот пес известен тем, что предохраняет подвалы в Хересе от мышей и крыс. Порода возникла в 18 веке, когда английские торговцы вином поселились в городе. С собой они привезли предков фокстерьеров из Великобритании и скрестили их с местными собаками, которые охотились на крыс.

Свиньи Кун-кун

Еще одними пушистыми помощниками, которых использует винодельня в Новой Зеландии, являются свиньи породы кун-кун. Они оказались замечательными "газонокосильщиками" для сорняков. К тому же не вредят при этом почве. Маленький размер не позволяет им дотянуться до ягод винограда, чтобы полакомиться ими.

Броненосцы

Винокурня в Патагонии "наняла" армию броненосцев, чтобы те поедали червей и муравьев, которые уничтожают виноград. Однако эти млекопитающие также не равнодушны к винограду, поэтому за ними надо присматривать.

Ястребы

Ястребов "нанимают" в Калифорнии, чтобы отпугивать других птиц, которые любят поедать виноград. Например, скворцы особенно любят лакомиться виногродом, поэтому на ряде винных производств в долине Напа ястребы и соколы сапсаны используются для их отпугивания.

Напомним, что украинцы предпочитают алкоголя отечественного производства. По мнению экспертов, это объясняется большим разнообразием украинского алкогольного рынка, высоким качеством напитков, а также его умеренными ценами в отличие от импортного.

Как писал УНН ранее, к ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя относятся такие ликеро-водочные компании как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").

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