Названо райони столиці найбільш цікаві для покупців житла
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Найчастіше потенційні покупці житла цікавляться новобудовами Шевченківського і Печерського районів столиці. Про це свідчить аналітичний огляд ринку первинної нерухомості столиці в жовтні, опублікований порталом Address.ua, пише УНН.
У жовтні 2018 року найбільше інтерес у покупця викликав Шевченківський та Печерський райони столиці. Частка переглядів оголошень в цих районах становила 20% і 15% від загальної кількості переглядів. Далі в пріоритеті покупця - Голосіївський район (13%) і Дніпровський район (12%). Традиційно, найменше покупець цікавиться первинною нерухомістю в Деснянському районі, всього 3% від загальної кількості переглядів.
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Нагадаємо, забудовники також відзначають, що для інвесторів вартість і місце розташування є важливим фактором при виборі житла.
"Важливим для людей є вартість, місце розташування, зручність розв'язок, розвиненість інфраструктури і навіть поверх, тому що хтось любить вище, а комусь тільки на 5-6 поверсі зручно. Сьогодні потреба людей у власному якісному житлі велика, і ми як ніхто інший можeм її задовольнити", - розповіла директор Департаменту маркетингу та продажів ПрАТ "ХК "Київміськбуд" Тетяна Маркова.
За словами Маркової, останнім часом зріс попит на двокімнатні квартири.