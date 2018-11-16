Названы районы столицы наиболее интересующие покупателей жилья
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Чаще всего потенциальные покупатели жилья интересуются новостройками Шевченковского и Печерского районов столицы. Об этом свидетельствует аналитический обзор рынка первичной недвижимости столицы в октябре, опубликованный порталом Address.ua, пишет УНН.
В октябре 2018 года наибольший интерес у покупателя вызвал Шевченковский и Печерский районы столицы. Доля просмотров объявлений в этих районах составила 20% и 15% от общего количества просмотров. Далее в приоритете покупателя – Голосеевский район (13%) и Днепровский район (12%). Традиционно, меньше всего покупатель интересуется первичной недвижимостью в Деснянском районе, всего 3% от общего количества просмотров.
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Напомним, застройщики также отмечают, что для инвесторов стоимость и местоположение являются важным фактором при выборе жилья.
“Важным для людей является стоимость, местоположение, удобство развязок, развитость инфраструктуры и даже этаж, потому что кто-то любит выше, а кому-то только на 5-6 этаже удобно. Сегодня потребность людей в собственном качественном жилье большая, и мы как никто другой можeм ее удовлетворить”, — рассказала директор Департамента маркетинга и продаж ЧАО “ХК “Киевгорстрой” Татьяна Маркова.
По словам Марковой, в последнее время вырос спрос на двухкомнатные квартиры.