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Названо райони Києва з найбільш забрудненим повітрям цього літа

Названо райони Києва з найбільш забрудненим повітрям цього літа

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. У Києві цього літа найбільш забруднене повітря було в районі Деміївської та Бессарабської площ. Про це у відповідь на запит журналіста УНН повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії ім. Бориса Срезневського ДСНС України.

"У просторовому розподілі найбільш забрудненими влітку 2019 року були райони Деміївської та Бессарабської площ і вулиця Семена Скляренка. Дещо меншим забрудненням (але все ж суттєвим) характеризувалися також проспекти Перемоги (район метро "Святошин") і Оболонський, вулиці Олександра Довженка (поблизу метро "Шулявська"), Каунаська, площа Перемоги, бульвар Лесі Українки, бульвар Вацлава Гавела (перетин з вул. Академіка Стражеска), вулиця Попудренка (район метро "Чернігівська")", - йдеться у відповіді.

Також повітря на вулиці Інженера Бородіна (район ДВРЗ) і район Гідропарку (поблизу мосту метро та автомагістралі) характеризувалося підвищеним рівнем забруднення, на проспекті Науки (поряд з метеомайданчиком обсерваторії, зелена зона) – низьким рівнем.

Так, за даними спостережень обсерваторії, існують значні відмінності у рівні забруднення повітря в окремих районах міста, що залежить від рельєфу місцевості, від забудови вулиць, наявності зелених насаджень.

"Основна проблема у місті – це забруднення домішками, які викидаються автотранспортом, тому найбільший рівень забруднення повітря спостерігається в районах великих автомагістралей міста. В районі Бессарабської площі, Деміївської площі, які розташовані у низині, рівень забруднення майже завжди високий, тому що розсіювання шкідливих речовин тут здійснюється повільно і до того ж в районі цих площ проходить великий потік автотранспорту. У паркових зелених зонах міста рівень забруднення повітря менше за рахунок очищення повітря зеленими насадженнями", - зазначено у відповіді.

Нагадаємо, Латвії загрожує мільйонний штраф за забруднення повітря.

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