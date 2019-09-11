Названы районы Киева с наиболее загрязненным воздухом этим летом

"В пространственном распределении наиболее загрязненными летом 2019 года были районы Демеевской и Бессарабской площадей и улица Семена Скляренко. Несколько меньшим загрязнением (но все же существенным) характеризовались также проспекты Победы (район метро "Святошин") и Оболонский, улицы Александра Довженко (возле метро "Шулявская"), Каунасская, площадь Победы, бульвар Леси Украинки, бульвар Вацлава Гавела (пересечение с ул. Академика Стражеско), улица Попудренко (район метро "Черниговская")", - говорится в ответе.

Также воздух на улице Инженера Бородина (район ДВРЗ) и район Гидропарка (возле моста метро и автомагистрали) характеризовался повышенным уровнем загрязнения, на проспекте Науки (рядом с метеоплощадкой обсерватории, зеленая зона) - низким уровнем.

Так, по данным наблюдений обсерватории, существуют значительные различия в уровне загрязнения воздуха в отдельных районах города зависит от рельефа местности, от застройки улиц, наличия зеленых насаждений.

"Основная проблема в городе - это загрязнение примесями, которые выбрасываются автотранспортом, поэтому наибольший уровень загрязнения воздуха наблюдается в районах крупных автомагистралей города. В районе Бессарабской площади, Демеевской площади, расположенные в низине, уровень загрязнения почти всегда высок, так как рассеивание вредных веществ здесь осуществляется медленно и к тому же в районе этих площадей проходит большой поток автотранспорта. В парковых зеленых зонах города уровень загрязнения воздуха меньше за счет очистки воздуха зелеными насаждениями", - говорится в ответе.

Напомним, Латвии грозит миллионный штраф за загрязнение воздуха.