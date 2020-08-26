Названо порушника, який другий тиждень поспіль нехтує габаритно-ваговими нормами на дорогах
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Транспорті засоби ТОВ “СПМК-17” вже другий тиждень поспіль потрапляють в п’ятірку рейтингу порушників габаритно-вагових норм за перевантаження на дорогах, повідомляє УНН.
За два тижні п’ять транспортних засобів компанії потрапили до списку топпорушників вагових норм, а її загальний штраф склав понад 715 євро, повідомляють на сайті Мінінфраструктури.
Так, 17-23 серпня транспортні засоби “СПМК-17” перевищили норми ваги вантажа на 33 і 48 відсотків, подолавши свої власні рекорди перевантаження за позаминулий тиждень.
Власником одеського ТОВ “СПМК-17”, яке спеціалізується, зокрема, на будівництві дорожніх об’єктів, є Сєда Амірханян, а керівником — Армен Амірханян. За інформацією Державної фіскальної служби України з реєстру “Дізнайся більше про свого бізнес-партнера” станом на 01.07.2020 за “СПМК-17” значився податковий борг у розмірі 2 325 284 грн.
УНН раніше повідомляв, що за останній тиждень інспектори Укртрансбезпеки нарахували 3,3 млн грн плати за перевантаження.
За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, до кінця року в Україні запустять близько 50 комплексів автоматичного габаритно-вагового контролю “Зважування у русі”. Ще 100 таких комплексів планується встановити до кінця 2021-го.