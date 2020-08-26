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Назван нарушитель, который вторую неделю подряд пренебрегает габаритно-весовыми нормами на дорогах

Киев • УНН

 • 11164 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Транспортные средства ООО “СПМК-17” уже вторую неделю подряд попадают в пятерку рейтинга нарушителей габаритно-весовых норм по перегрузке на дорогах, сообщает УНН.

Назван нарушитель, который вторую неделю подряд пренебрегает габаритно-весовыми нормами на дорогах

За две недели пять транспортных средств компании попали в список топ-нарушителей весовых норм, а ее общий штраф составил более 715 евро, сообщается на сайте Мининфраструктуры.

Так, 17-23 августа транспортные средства “СПМК-17” превысили нормы веса груза на 33 и 48 процентов, преодолев свои собственные рекорды перегрузки за позапрошлую неделю.

Владельцем одесского ООО “СПМК-17”, которое специализируется, в частности, на строительстве дорожных объектов, является Седа Амирханян, а руководителем — Армен Амирханян. По информации Государственной фискальной службы Украины из реестра “Узнай больше о своем бизнес-партнере” по состоянию на 01.07.2020 за “СПМК-17” числился налоговый долг в размере 2 325 284 грн.

УНН ранее сообщал, что за последнюю неделю инспекторы Укртрансбезпекы насчитали 3,3 млн грн платы за перегрузки.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, до конца года в Украине запустят около 50 комплексов автоматического габаритно-весового контроля “Взвешивание в движении”. Еще 100 таких комплексов планируется установить до конца 2021-го.

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