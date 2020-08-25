За тиждень інспектори Укртрансбезпеки нарахували 3,3 млн грн плати за перевантаження - Криклій
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. За підсумками 17-23 серпня інспекторами Укртрансбезпеки у співпраці з Нацполіцією було перевірено ще понад 33 тисячі транспортних засобів, складено 417 актів порушень габаритно-вагових параметрів і нараховано близько 3,3 млн гривень плати за перевантаження. Такою статистикою поділився міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає УНН.
За інформацією міністра, у розрізі регіонів найбільше плати за проїзд нараховано в Одеській, Київській та Миколаївській областях.
Він також назвав ТОП-5 порушників габаритно-вагових норм за минулий тиждень:
1. На автодорозі М-12 – авто DAF (перевізник – ПП “Лістранс”) з перевантаженням на 40%. Загальна вага транспортного засобу склала 55,95 т при нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд – 4895,10 євро.
2. На автодорозі М-03 – авто Volvo (перевізник – Шебанов О.Л.) з перевантаженням на 50%. Загальна вага транспортного засобу склала 60,08 т при нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд – 388,8 євро.
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3. На автодорозі Н-24 – авто MERCEDES-BENZ (перевізник – ТОВ “СПМК-17”) з перевантаженням на 48%. Загальна вага транспортного засобу склала 59,27 т при нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд – 233,55 євро.
4. На автодорозі Н-24 – авто MERCEDES-BENZ (перевізник – ТОВ “СПМК-17”) з перевантаженням на 33%. Загальна вага транспортного засобу склала 53,20 т при нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд – 149,85 євро.
5. На автодорозі Н-24 – авто MERCEDES-BENZ (перевізник – ТОВ “Фінбізнесгруп”) з перевантаженням на 29%. Загальна вага транспортного засобу склала 51,56 т при нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд – 103,80 євро.
Раніше Криклій назвав IT-рішення, які збираються запровадити в Україні для габаритно-вагового контролю.